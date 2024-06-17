Агафья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Ларионова

Агафья Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Степан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Дементьева Ефросинья Степанова

Отец ребёнка: Дементьев Степан Иванов

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.