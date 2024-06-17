Агафья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Дементьева Ефросинья Степанова
Отец ребёнка: Дементьев Степан Иванов
Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно