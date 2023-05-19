Абрамов Иван Родионов
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1852
Дата смерти29.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Абрамова Мария (Марфа) Николаева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Абрамова Мария (Марфа) Николаева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Иван Иванов
Мать ребёнка: Абрамова Мария (Марфа) Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
29.09.1918