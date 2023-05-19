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Абрамов Иван Родионов

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

29.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Абрамов Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Абрамова Мария (Марфа) Николаева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Абрамов Александр Иванов

Мать ребёнка: Абрамова Мария (Марфа) Николаева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван Иванов

Мать ребёнка: Абрамова Мария (Марфа) Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Мария (Марфа) Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
29.09.1918