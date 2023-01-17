Серебряков Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Николай Гаврилович

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Место рождения

Пуковая, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

03.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Пуковая, Алексинский уезд, Тульская губерния
Место жительства
По 1933
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
03.07.1988
Москва, город федерального значения Москва
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