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Тарасенков Игнатий Кирилович

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тарасенков Кирила Козьмин

Мать: Екатерина Косьминина

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Игнатова

Мать ребёнка: Тарасенкова Анастасия ?

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1844

Дочь: Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Тарасенкова Анастасия ?

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.04.1846

Дочь: Мавра Игнатьевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Анастасия ?

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1849

Жена: Тарасенкова Надежда Романовна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Надежда Романовна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1854

Сын: Тарасенков Дмитрий Игнатович

Мать ребёнка: Тарасенкова Надежда Романовна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1862

Дочь: Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Тарасенкова Надежда Романовна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Анастасия ?

Смерть
Неизвестно
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