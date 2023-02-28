Тарасенков Игнатий Кирилович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тарасенков Кирила Козьмин
Мать: Екатерина Косьминина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Игнатова
Мать ребёнка: Тарасенкова Анастасия ?
Рождение ребёнка
06.08.1844
Дочь: Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Тарасенкова Анастасия ?
Рождение ребёнка
26.04.1846
Дочь: Мавра Игнатьевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Анастасия ?
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афанасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Надежда Романовна
Рождение ребёнка
23.10.1854
Сын: Тарасенков Дмитрий Игнатович
Мать ребёнка: Тарасенкова Надежда Романовна
Рождение ребёнка
14.08.1862
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Тарасенкова Надежда Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасенкова Анастасия ?
Смерть
Неизвестно