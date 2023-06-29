Кузьменко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1984

Дочь: Валяйкина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кузьменко Светлана Дагыевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьменко Светлана Дагыевна

Смерть
Неизвестно