Елена Фомина (Чна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Фомина (Чна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Дмитрий Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Михайла Никифоров (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Никифоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1858
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