Белкин Данило Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Белкин Игнашка Семёнов сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1678
Тетерина, Соликамский, Пермский край
Подворная перепись
Упоминание
1710
Белкина, Соликамский, Пермский край
Подворная перепись
Смерть
Неизвестно