Белкин Данило Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Данило Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Белкин Игнашка Семёнов сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Белкин Григорей Данилов

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1678
Тетерина, Соликамский, Пермский край
Подворная перепись
Упоминание
1710
Белкина, Соликамский, Пермский край
Подворная перепись
Смерть
Неизвестно
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