Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1925
Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
07.03.1928
Сын: Горшенин Николай Павлович
Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
04.06.1933
Сын: Горшенин Александр Павлович
Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
23.08.1941
Дочь: Саяпина Таисия Павловна
Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно