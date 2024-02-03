Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Горшенина) Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1925

Сын: Горшенин Иван Павлович

Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
07.03.1928

Сын: Горшенин Николай Павлович

Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
04.06.1933

Сын: Горшенин Александр Павлович

Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
23.08.1941

Дочь: Саяпина Таисия Павловна

Отец ребёнка: Горшенин Павел Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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