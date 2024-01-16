Марья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван
Отец ребёнка: Буров Никита
Рождение ребёнка
1732
Сын: Михайло
Отец ребёнка: Буров Никита
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Буров Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Никита
Смерть
Неизвестно