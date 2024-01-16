Марья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

1727 г.р.
1732 г.р.
1733 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван

Отец ребёнка: Буров Никита

Рождение ребёнка
1732

Сын: Михайло

Отец ребёнка: Буров Никита

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Буров Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Никита

Смерть
Неизвестно
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