Кузовников Яков Семионович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти07.03.1836
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Кузовников Симеон Димитриевич
Мать: Кузовникова Ефимия
Рождение ребёнка
Около 1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.11.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.1836