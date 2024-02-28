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Кузовников Яков Семионович

Место рождения

Арамашево, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

07.03.1836

Пол

Мужской

Отец

Мать

1754 г.р.

Жена

1814 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кузовников Симеон Димитриевич

Мать: Кузовникова Ефимия

Арамашево, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Арамашево, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
04.11.1834

Жена: Кузовникова Наталья Степановна

Арамашево, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.1836
Арамашево, Алапаевское, Свердловская область
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