Чудинова (Пышная) Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинова (Пышная) Александра Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1989

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1989

Отец: Пышный Виктор Анатольевич

Мать: Пышная Лада Анатольевна

Бракосочетание
02.07.2014

Муж: Чудинов Вячеслав Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чудинов Вячеслав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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