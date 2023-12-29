Чудинова (Пышная) Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1989
Отец: Пышный Виктор Анатольевич
Мать: Пышная Лада Анатольевна
Бракосочетание
02.07.2014
Рождение ребёнка
30.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чудинов Вячеслав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно