Ткачева Софья Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкачева Софья Кузьмовна

Ткачева Софья Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куповец Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
06.12.1938

Сын: Куповец Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Куповец Тимофей Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close