Афаневич Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афаневич Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афаневич Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афаневич Павел Павлович

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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