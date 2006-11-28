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Селиванова Наталья Олеговна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

28.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2006

Отец: Селиванов Олег Константинович

Мать: Селиванова Светлана Юрьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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