Киров Африкан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киров Африкан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1917

Сын: Киров Африкан Африканович

Мать ребёнка: Кирова Александра Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
4 февраля (по старому стилю) или 17 февраля - по новому стилю родился Африкан. Родители его: крестьянин Вологодскаго уезда Несвойской волости деревни Княжева Африкан Васильев Киров и законная жена ег... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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