Киров Африкан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1917
Сын: Киров Африкан Африканович
Мать ребёнка: Кирова Александра Васильевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
4 февраля (по старому стилю) или 17 февраля - по новому стилю родился Африкан. Родители его: крестьянин Вологодскаго уезда Несвойской волости деревни Княжева Африкан Васильев Киров и законная жена ег... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно