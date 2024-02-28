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Минакова (Сизова) Екатерина Владимировна
Минакова (Сизова) Екатерина Владимировна
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Древо
Место рождения
Ясная Поляна
, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
22.05.1982
Пол
Женский
Отец
Сизов Владимир Николаевич
1955 г.р.
Мать
Сизова (Матвейцева) Наталья Васильевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982
Отец:
Сизов Владимир Николаевич
Мать:
Сизова Наталья Васильевна
Ясная Поляна
, Бийский муниципальный район, Алтайский край
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