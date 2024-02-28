Минакова (Сизова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минакова (Сизова) Екатерина Владимировна

Место рождения

Ясная Поляна, Бийский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1982

Отец: Сизов Владимир Николаевич

Мать: Сизова Наталья Васильевна

Ясная Поляна, Бийский муниципальный район, Алтайский край
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