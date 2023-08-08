Титов Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1963

Отец: Титов Илья Ильич

Мать: Титова Анна Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1984

Сын: Титов Денис Владимирович

Мать ребёнка: Титова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
16.05.1988

Дочь: Козлова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Титова Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Тамара Николаевна

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