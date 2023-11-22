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Никитин Андрей Никитич

Место рождения

Покровка Сорокинской волости

Дата рождения

27.09.1859

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859

Отец: Никита Григорьевич

Мать: Марфа Богдановна

Покровка Сорокинской волости
Бракосочетание
10.10.1900

Жена: Никитина Евдокия Васильевна

Дмитровы горки
Рождение ребёнка
14.12.1901

Сын: Андреев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Васильевна

д. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Ланцова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Никитина Евдокия Васильевна

д. Покровское Пожеревицкого района Псковской области
Смерть
Около 1918
Пожеревицы
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