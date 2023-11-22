Никитин Андрей Никитич
Место рожденияПокровка Сорокинской волости
Дата рождения27.09.1859
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1859
Отец: Никита Григорьевич
Мать: Марфа Богдановна
Покровка Сорокинской волости
Бракосочетание
10.10.1900
Дмитровы горки
Рождение ребёнка
14.12.1901
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Васильевна
д. Спиридоново Пожеревицкого района Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Ланцова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Никитина Евдокия Васильевна
д. Покровское Пожеревицкого района Псковской области
Смерть
Около 1918
Пожеревицы