Климанова Фатина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1945
Дата смерти15.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945
Отец: Мосин Александр
Мать: Мосина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1969
Сын: Егоров Вячеслав Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климанов Валерий Адексадрович
Смерть
15.01.2020