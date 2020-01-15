Климанова Фатина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанова Фатина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1945

Дата смерти

15.01.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1945

Отец: Мосин Александр

Мать: Мосина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1969

Сын: Егоров Вячеслав Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климанов Валерий Адексадрович

Смерть
15.01.2020
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