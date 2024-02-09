Минаева ФИО ФИО — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева ФИО ФИО

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Минаев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Минаев Василий

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Порохова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Минаев Василий

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Василий

Смерть
Неизвестно
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