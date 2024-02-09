Минаева ФИО ФИО
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Минаев Василий
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Порохова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Минаев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минаев Василий
Смерть
Неизвестно