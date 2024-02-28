Платонов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.07.1911 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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11.07.1911 ст.
Близнецы Михаил и Ольга Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицына крестьянин Михаил Арсениев Платонов и законная жена его Параскева Иоаннова, оба православные и перво... Показать все
Крещение
12.07.1911 ст.
Церковь Святителя и Чудотворца Николая. Той же губернии, уезда и волости, деревни Льгова крестьянин Михаил Иоаннов Ананьев и той же губернии, уезда и волости деревни Старова крестьянка Марiя Ларiонов... Показать все