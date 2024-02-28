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Платонов Михаил Михайлович

Место рождения

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.07.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911 ст.

Отец: Платонов Михаил Арсениев

Мать: Платонова Прасковья (Параскева) Ивановна (Иоаннова)

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Близнецы Михаил и Ольга Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицына крестьянин Михаил Арсениев Платонов и законная жена его Параскева Иоаннова, оба православные и перво... Показать все
Крещение
12.07.1911 ст.
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Церковь Святителя и Чудотворца Николая. Той же губернии, уезда и волости, деревни Льгова крестьянин Михаил Иоаннов Ананьев и той же губернии, уезда и волости деревни Старова крестьянка Марiя Ларiонов... Показать все
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