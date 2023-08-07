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Сидор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иван Иванович

Мать: Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кондратий Сидорович

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Сидоровна

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения Сидоровна

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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