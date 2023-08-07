Сидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иван Иванович
Мать: Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кондратий Сидорович
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Сидоровна
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения Сидоровна
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно