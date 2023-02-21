Бригида (Комарова) Елизавета Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1939
Рождение ребёнка
03.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бригида Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бригида Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно