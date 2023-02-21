Бригида (Комарова) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бригида (Комарова) Елизавета Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1939

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1939

Отец: Комаров Георгий Дмитриевич

Мать: Комарова Мария (Маруся) Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бригида Анатолий Дмитриевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бригида Анатолий Дмитриевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бригида Анатолий Дмитриевич

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