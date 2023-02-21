Вырмацких Леонтий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырмацких Леонтий Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1957 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1957

Сын: Вырмацких Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Вырмацких Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.02.1957

Сын: Вырмацких Евгений Леонтьевич

Мать ребёнка: Вырмацких Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вырмацких Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вырмацких Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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