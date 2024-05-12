Кокорев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1912
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912
Рождение ребёнка
16.02.1935
Дочь: Цацина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Кокорева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
партийный работник, секретарь гор.кома
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Причина смерти: болезнь сердца