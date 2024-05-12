Кокорев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорев Анатолий Иванович

Кокорев Анатолий Иванович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: Кокорев Иван Евтропович

Мать: Кокорева Пелагея Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1935

Дочь: Цацина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Кокорева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
24.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева Анна Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
партийный работник, секретарь гор.кома
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
1973
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Причина смерти: болезнь сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close