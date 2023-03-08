Лопатина (Катаева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Катаева) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1900

Дата смерти

15.08.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1900

Отец: Катаев Андрей Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Иван Ефимович

Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Иван Ефимович

Смерть
15.08.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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