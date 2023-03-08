Лопатина (Катаева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1900
Дата смерти15.08.1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1900
Отец: Катаев Андрей Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатин Иван Ефимович
Старая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область