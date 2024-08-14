Гутов Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гутова Марья
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Гутов Петр Семенов
Мать ребёнка: Гутова Марья
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Гутова Марья
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Гутов Андрей Семенов
Мать ребёнка: Гутова Марья
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гутов Марк Семенов
Мать ребёнка: Гутова Марья
Смерть
Неизвестно