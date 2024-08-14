Гутов Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутов Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гутова Марья

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Гутов Петр Семенов

Мать ребёнка: Гутова Марья

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Гутов Киприан Семенов

Мать ребёнка: Гутова Марья

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Гутов Андрей Семенов

Мать ребёнка: Гутова Марья

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гутов Марк Семенов

Мать ребёнка: Гутова Марья

Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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