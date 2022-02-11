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Судаков Владимир Владимирович

Место рождения

г. Макаров Сахалинской области

Дата рождения

25.08.1947

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947

Отец: Судаков Владимир Александрович

Мать: Судакова Елена Петровна

г. Макаров Сахалинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Судакова Вера Витальевна

Смерть
11.02.2022
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область