Судаков Владимир Владимирович
Место рожденияг. Макаров Сахалинской области
Дата рождения25.08.1947
Дата смерти11.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947
г. Макаров Сахалинской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Судакова Вера Витальевна
Смерть
11.02.2022
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область