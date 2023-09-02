Басыров Шакиржан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басыров Шакиржан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1973

Дочь: Басырова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Басырова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
11.10.?

Дочь: Басырова Светлана Шакиржановна

Мать ребёнка: Басырова Софья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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