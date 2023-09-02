Басыров Шакиржан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1973
Дочь: Басырова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Басырова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
11.10.?
Дочь: Басырова Светлана Шакиржановна
Мать ребёнка: Басырова Софья Михайловна
Смерть
Неизвестно