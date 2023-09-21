Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Иван Трофимович

Смерть
2012
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