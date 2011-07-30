Гельштейн Марк
Место рождения
Дата рождения28.09.1926
Дата смерти30.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926
Отец: Гельштейн Идель (Илья)
Мать: Зельда
Рождение ребёнка
05.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
30.07.2011