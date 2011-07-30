Гельштейн Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн Марк

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.09.1926

Дата смерти

30.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1929 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926

Отец: Гельштейн Идель (Илья)

Мать: Зельда

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.01.1954

Жена: Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
30.07.2011
Москва, город федерального значения Москва
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