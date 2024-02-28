Зелянин Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1729 и 1735
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1729 и 1735
Отец: Зелянин Кузьма Иванович
Мать: Зелянина Анна Федоровна
Бракосочетание
Между 1747 и 1755
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1757
Мать ребёнка: Зелянина Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Сын: Зелянин Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Зелянина Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Зелянина Наталья Федоровна
Смерть
Между 1787 и 1825