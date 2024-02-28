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Зелянин Иван Кузьмич

Место рождения

Дор, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1729 и 1735

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1692 и 1697 г.р.

Мать

Между 1697 и 1715 г.р.

Жена

Между 1731 и 1732 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1729 и 1735

Отец: Зелянин Кузьма Иванович

Мать: Зелянина Анна Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1747 и 1755

Жена: Зелянина Наталья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1757

Сын: Зелянин Василий Иванович

Мать ребёнка: Зелянина Наталья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Сын: Зелянин Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Зелянина Наталья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Зелянин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Зелянина Наталья Федоровна

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1787 и 1825
Дор, Шуйский район, Северный край
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