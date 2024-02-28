Оплачко Иосиф Семенович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти11.08.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Оплачко Семен Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
26.07.1941 года ушел на фронт в воинскую часть Украинского фронта из Запорожской области, Приазовского района, с. Георгиевского. В сентябре 1941 года пропал безвести.
Смерть
11.08.1937
Архивное дело П-25524