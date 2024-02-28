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Оплачко Иосиф Семенович

Место рождения

Дегтярное, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

11.08.1937

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Оплачко Семен Ильич

Мать: не указана

Дегтярное, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Оплачко Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Дегтярное, Каменский муниципальный район, Воронежская область
26.07.1941 года ушел на фронт в воинскую часть Украинского фронта из Запорожской области, Приазовского района, с. Георгиевского. В сентябре 1941 года пропал безвести.
Смерть
11.08.1937
Архивное дело П-25524
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