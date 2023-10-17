Груздов Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздов Виталий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1975

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1975

Отец: Груздов Николай Федорович

Мать: Груздова Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
23.09.2000

Дочь: Груздова Елена Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2006

Сын: Груздов Иван Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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