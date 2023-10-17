Груздов Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1975
Отец: Груздов Николай Федорович
Мать: Груздова Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
23.09.2000
Дочь: Груздова Елена Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности