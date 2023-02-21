Иоффе Абрам Федорович
Место рожденияРомны, Полтавская губерния (ныне - Сумская область, Украина)
Дата рождения29.10.1880
Дата смерти14.10.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Ромны, Полтавская губерния (ныне - Сумская область, Украина)
Место жительства
С 1902 по 1906
Мюнхен
Место жительства
С 1906
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1960