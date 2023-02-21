Иоффе Абрам Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоффе Абрам Федорович

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Место рождения

Ромны, Полтавская губерния (ныне - Сумская область, Украина)

Дата рождения

29.10.1880

Дата смерти

14.10.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ромны, Полтавская губерния (ныне - Сумская область, Украина)
Место жительства
С 1902 по 1906
Мюнхен
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.10.1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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