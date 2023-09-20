Востриков Прокопий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Прокопий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востриков Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 3

Мать ребёнка: Вострикова Евдокия (2 жена) (2 жена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 2

Мать ребёнка: Вострикова Евдокия (2 жена) (2 жена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 1

Мать ребёнка: Вострикова Евдокия (2 жена) (2 жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Евдокия (2 жена) (2 жена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: 1 жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Степан Кузьмич

Мать ребёнка: 1 жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Илья Кузьмич

Мать ребёнка: 1 жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Архип Кузьмич

Мать ребёнка: 1 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена

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