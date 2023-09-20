Востриков Прокопий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востриков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 3
Мать ребёнка: Вострикова Евдокия (2 жена) (2 жена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 2
Мать ребёнка: Вострикова Евдокия (2 жена) (2 жена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 1
Мать ребёнка: Вострикова Евдокия (2 жена) (2 жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: 1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: 1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: 1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: 1 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена