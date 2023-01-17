Овечкина (Шерман) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1953
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Шерман Яков
Мать: Шерман Ольга
Рождение ребёнка
23.12.1971
Дочь: Акимова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Шипицын Геннадий
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Маслов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицын Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Сергей