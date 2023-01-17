Овечкина (Шерман) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина (Шерман) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Шерман Яков

Мать: Шерман Ольга

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.12.1971

Дочь: Акимова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Шипицын Геннадий

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Маслов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Сергей

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