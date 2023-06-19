Жабина (Мальцева) Татьяна Витальевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1884
Бракосочетание
26.05.1903
ОГАЧО И226-38-18, 101
Рождение ребёнка
10.05.1904
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.12.1907
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.12.1911
Дочь: Каунова Ульяна (Иулиания) Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.04.1914
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.09.1920
Сын: Жабин Иван Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.04.1924
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич
Осуждение
08.02.1930
Жабин Татьяна, дата рождения (возраст) - 46, степень родства к главе семьи - жена, Варненский район Лейпцигский сельсовет, документ основание - Постановление общего собрания Лейпцигского сельского Сов... Показать все
Смерть
Неизвестно