Жабина (Мальцева) Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (Мальцева) Татьяна Витальевна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1884

Отец: Мальцев Виталий Михайлович

Мать: Мальцева Евфросинья Филипповна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Жабин Иван Афанасьевич

ОГАЧО И226-38-18, 101
Рождение ребёнка
10.05.1904

Сын: Жабин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.12.1907

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.12.1911

Дочь: Каунова Ульяна (Иулиания) Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.04.1914

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.09.1920

Сын: Жабин Иван Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.04.1924

Сын: Жабин Николай Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Иван Афанасьевич

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Осуждение
08.02.1930
Жабин Татьяна, дата рождения (возраст) - 46, степень родства к главе семьи - жена, Варненский район Лейпцигский сельсовет, документ основание - Постановление общего собрания Лейпцигского сельского Сов... Показать все
Смерть
Неизвестно