Бусел Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1876

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1879

Сын: Бусел Тит Сергеевич

Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1881

Сын: Бусел Наум Сергеевич

Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1882

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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