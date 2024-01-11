Бусел Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1876
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.04.1879
Сын: Бусел Тит Сергеевич
Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1881
Сын: Бусел Наум Сергеевич
Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.12.1882
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бусел Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно