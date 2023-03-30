Швырков Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Швыркова Нина Егоровна
Мать ребёнка: Швыркова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
05.11.1936
Мать ребёнка: Швыркова Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно