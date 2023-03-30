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Швырков Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Швыркова Нина Егоровна

Мать ребёнка: Швыркова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
05.11.1936

Сын: Швырков Василий Егорович

Мать ребёнка: Швыркова Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швыркова Прасковья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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