Калицкая (Ситко) Елена Осиповна ( Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калицкая (Ситко) Елена Осиповна ( Иосифовна)

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Место рождения

Чередово

Дата рождения

14.05.1911

Дата смерти

17.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1911

Отец: Ситко Иосиф (Осип) Иванович

Мать: Ситко (Соловьева) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калицкий Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Шабаева (Калицкая) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Калицкий Николай Михайлович

Рождение ребёнка
?.06.1939

Дочь: Нефедкина (Калицкая) Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Калицкий Николай Михайлович

Семеновка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.01.1947

Дочь: Капризова (Калицкая) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Калицкий Николай Михайлович

Смерть
17.01.1983

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