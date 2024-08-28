Калицкая (Ситко) Елена Осиповна ( Иосифовна)
Место рожденияЧередово
Дата рождения14.05.1911
Дата смерти17.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Шабаева (Калицкая) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Калицкий Николай Михайлович
Рождение ребёнка
?.06.1939
Дочь: Нефедкина (Калицкая) Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Калицкий Николай Михайлович
Семеновка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.01.1947
Дочь: Капризова (Калицкая) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Калицкий Николай Михайлович
Смерть
17.01.1983