Гоголев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.2008

Дочь: Гоголева Дарья Александровна

Мать ребёнка: Гоголева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.2015

Сын: Гоголев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Гоголева Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Ольга Николаевна

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