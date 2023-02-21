Гоголев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.2008
Дочь: Гоголева Дарья Александровна
Мать ребёнка: Гоголева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.2015
Сын: Гоголев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Гоголева Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно