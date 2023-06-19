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Ананьева (---) Александра Филипова

Место рождения

Огарково, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

06.09.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Филип

Мать: не указана

Огарково, Судайская волость, Чухломский уезд
д.Агарково
Место жительства
Между 1851 и 1876 ст.
Огарково, Судайская волость, Чухломский уезд
Агарково
Восприемник
30.08.1868 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Казенного ведомства деревни Агаркова крестьянинъ Константин и девка Александра Филипповы у Иоанна Дмитриева (Г-на Дубровина, д. Митькова) (родители Дмитрий Андреев и Евдокия Филиппова) 56-25-218-8об-9
Рождение ребёнка
29.09.1876 ст.

Дочь: Башкирова Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иларiон Егоровъ и законная жена его Александра Филипова, оба православныя, 56-25-263-50об-51 В домовой книге 20.10.1876
Место жительства
Между 1876 и 1897
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Льгово
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.

Дочь: Анастасия Иларiонова

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иларiон Егоровъ и законная жена его Александра Филипова, правосл. 56-25-263-113об-114
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анастасия Иларионова

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Рождение ребёнка
21.08.1883 ст.

Сын: Ананьев Александр Илларионович

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Ларiон Георгiевъ и законная жена его Александра Филипова, оба православного вероисповед... Показать все
Восприемник
11.02.1884 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
д.Льгово, у Анны Иоанновой (дочь Ивана Егоровича Ананьева), 56-25-264-77об-78
Рождение ребёнка
С 1886 по 1888 ст.

Дочь: Волкова Мария Илларионова

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Дата рождения ок.1886-1888 (нет в записях о рождении в 56-25-264, 56-25-265 за 1886-1890)
Рождение ребёнка
С 1887 по 1890 ст.

Дочь: Михайлова Александра Илларионова

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Дата рождения ок.1887-90 (нет в записях о рождении в 56-25-264, 56-25-265 за 1886-1890)
Рождение ребёнка
С 1889 по 1890 ст.

Сын: Ананьев Николай Иларионов

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Дата рождения ок.1889 (нет в записях о рождении в 56-25-264, 56-25-265 за 1886-1890)
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892 ст.

Сын: Ананьев Гавриил Илларионович (Иларiоновъ)

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Нет записей о рождении, бракосочетании или смерти в Метрических книгах с.Шартаново 1876-1919гг. Данные о рождении из свидетельства о браке с 1й женой. 25.02.1947 восстановленное свидетельство о рожде... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1893 ст.

Сын: Мертворожденный

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ Илларiонъ Егоровъ Ананьев и законная жена его Александра Филиппова, оба православн... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1893 ст.

Сын: Владимир Иларионов

Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Из двойни. Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ Илларiонъ Егоровъ Ананьев и законная жена его Александра Филиппова, оба православ... Показать все
Смерть
06.09.1899 ст.
Старово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Судайской волости деревни Старова крестьянина Илларiона Егорова Ананьева жена Александра Филиппова, 48 лет, 56-25-267-90об-91
Похороны
08.09.1899 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Преображенская церковь с. Шартаново Чухломского уезда