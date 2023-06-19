Ананьева (---) Александра Филипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти06.09.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Филип
Мать: не указана
Дочь: Башкирова Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Дочь: Анастасия Иларiонова
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Дочь: Анастасия Иларионова
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Дочь: Волкова Мария Илларионова
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Дочь: Михайлова Александра Илларионова
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Сын: Ананьев Николай Иларионов
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Сын: Ананьев Гавриил Илларионович (Иларiоновъ)
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Сын: Мертворожденный
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)
Сын: Владимир Иларионов
Отец ребёнка: Ананьев Илларион (Иларiонъ) Егорович (Георгiевъ)