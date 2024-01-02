Поворова Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоворова Татьяна Афанасьевна

Поворова Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1887

Дата смерти

13.03.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1887

Отец: Поваров Афанасий

Мать: не указана

Смерть
13.03.1973
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