Фролышев Борис Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1974
Дочь: Васина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Фролышева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1980
Дочь: Смирнова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Фролышева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно