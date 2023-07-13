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Фролышев Борис Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1974

Дочь: Васина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Фролышева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1980

Дочь: Смирнова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Фролышева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролышева Валентина Ивановна