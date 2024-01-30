Пелагея Фоминична
Место рожденияпочинок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Фома Васильевич
Мать: Евдокия Сисоевна
починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно