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Пелагея Фоминична

Место рождения

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Фома Васильевич

Мать: Евдокия Сисоевна

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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