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Гаврилов Николай Петрович
Гаврилов Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1951
Пол
Мужской
Отец
Гаврилов Петр Афанасьевич
1912 г.р.
Мать
Гаврилова Клавдия Георгиевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1951
Отец:
Гаврилов Петр Афанасьевич
Мать:
Гаврилова Клавдия Георгиевна
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