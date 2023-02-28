Огорельцева (Кощева) Наталия Андреева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кощеев Андрей Климентов
Мать: Кощеева Гликирия Иванова
мать указала предположительно
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
88 об- 89 26.01.1903 брак. Жених Сел.вол. д. Седовской к-н Иван Евстафиевич Огорельцев 23 года 1-й брак. Невеста: той же волости д. Ерахинской умершего к-на Андрея Климентовича Кощеева дочь девица Нат... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1903 ст.
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев
50 об - 51 15.10.1903 родилась Параскева. Сел. вол. д. Седовской к-на Иван Евстафиевич Огорельцев и зже Наталья Андреевна. Воспр: той же деревни к-на Федора Евстафиевича Огорельцева жена Анисия Тимофе... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев
По 1905 году (Ф237 Оп226 Д666): 1. 14.06.1905 родился Павел. Родители Селез.волости д. Седовской к-н Иван Евстрафиевич Огорельцев и зже Наталья Андреевна. Воспреемники: Рохинской волости деревни за ре... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1906 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев
28.09.1906 (46 об - 47) родилась Пелагея. Родители: д. Седовской Иван Евстрафьевич Огорельцев и зже Наталья Андреевна. Воспреемница: той же деревни к-на Петра Яковлевича Шиляева дочь девица Анастасия.... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1908 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев
день 25.10.1908 , крещение .10 Анна дер. Сыдовская (Седые) крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт той же деревни крестьянин Григория ... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев
день 15.10.1910 , крещение .10 Михаил дер. Сыдовская (Седые) крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт дер. Бурушевской Селезеневской во... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1911 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев
день 7.08.1911 , крещение .08 Наталья дер. Сыдовская (Седые) крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт той же деревни девица крн Марианн... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.
Дочь: Елисавета Иванова
Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев
день 3.09.1914 , крещение .09 Елисавета дер. Седых крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт той же деревни девица крн Евдокия Михайлова... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно