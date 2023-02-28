Огорельцева (Кощева) Наталия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Кощева) Наталия Андреева

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кощеев Андрей Климентов

Мать: Кощеева Гликирия Иванова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
мать указала предположительно
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
88 об- 89 26.01.1903 брак. Жених Сел.вол. д. Седовской к-н Иван Евстафиевич Огорельцев 23 года 1-й брак. Невеста: той же волости д. Ерахинской умершего к-на Андрея Климентовича Кощеева дочь девица Нат... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1903 ст.

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
50 об - 51 15.10.1903 родилась Параскева. Сел. вол. д. Седовской к-на Иван Евстафиевич Огорельцев и зже Наталья Андреевна. Воспр: той же деревни к-на Федора Евстафиевича Огорельцева жена Анисия Тимофе... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1905 ст.

Сын: Огорельцев Павел Иванов

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
По 1905 году (Ф237 Оп226 Д666): 1. 14.06.1905 родился Павел. Родители Селез.волости д. Седовской к-н Иван Евстрафиевич Огорельцев и зже Наталья Андреевна. Воспреемники: Рохинской волости деревни за ре... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1906 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
28.09.1906 (46 об - 47) родилась Пелагея. Родители: д. Седовской Иван Евстрафьевич Огорельцев и зже Наталья Андреевна. Воспреемница: той же деревни к-на Петра Яковлевича Шиляева дочь девица Анастасия.... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1908 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
день 25.10.1908 , крещение .10 Анна дер. Сыдовская (Седые) крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт той же деревни крестьянин Григория ... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Сын: Огорельцев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
день 15.10.1910 , крещение .10 Михаил дер. Сыдовская (Седые) крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт дер. Бурушевской Селезеневской во... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1911 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
день 7.08.1911 , крещение .08 Наталья дер. Сыдовская (Седые) крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт той же деревни девица крн Марианн... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.

Дочь: Елисавета Иванова

Отец ребёнка: Огорельцев Иван Евстафиев

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
день 3.09.1914 , крещение .09 Елисавета дер. Седых крестьянин Иван Евстафьев Огорельцев и законная жена Наталия Андреева оба православные Населенный пункт той же деревни девица крн Евдокия Михайлова... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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