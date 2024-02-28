Молчанова (Молчанова) Мария
Место рождения
Дата рождения15.03.1917
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1917
Отец: Молчанов Платон
Мать: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
13.01.1952
Дочь: Молчанова Надежда
Отец ребёнка: Косс Исаак
Рождение ребёнка
14.05.1954
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Косс Исаак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косс Исаак
Смерть
1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область