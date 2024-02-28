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Молчанова (Молчанова) Мария

Место рождения

Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.03.1917

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1917

Отец: Молчанов Платон

Мать: Молчанова Мария

Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.01.1952

Дочь: Молчанова Надежда

Отец ребёнка: Косс Исаак

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
14.05.1954

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Косс Исаак

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косс Исаак

Смерть
1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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