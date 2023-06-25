Асташенков Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташенков Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асташенкова Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асташенкова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Репино, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно